Van'da turizm hareketliliği yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da turizm hareketliliği yaşanıyor

AA

Van'da turizm hareketliliği yaşanıyor

VAN (AA) - MESUT VAROL/HAKAN SARI - Van'da son zamanların en hareketli turizm sezonunun yaşanması, konaklamadan yemeğe, ulaşımdan konfeksiyona kadar birçok sektörde esnafın işini artırdı.

İran'ın yanı sıra Irak, Ermenistan gibi komşu ülkelerden çok sayıda turistin geldiği kentte turizm hareketliliği yaşanıyor. Büyük bölümünü İranlıların oluşturduğu binlerce turist, gündüzleri kentin turistik yerlerini geziyor, akşam saatlerinde de alışveriş yapıp eğlence mekanlarında zaman geçiriyor.

Van Gölü sahilleri başta olmak üzere, kentin tarihi ve turistik yerlerinde yoğunluk oluşturan turistler, alışverişleriyle esnafın yüzünü güldürüyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, 2022'nin Van turizmi için önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Kentin kültürel ve doğal zenginliklerinin her geçen yıl daha çok ilgi gördüğünü anlatan Uslu, "Özellikle İranlı ziyaretçilerin yılbaşından itibaren aralıksız bir şekilde kente yoğun ilgi göstermeleri çok kıymetli. Pandemi sonrası Van'ın, 2018'de yakaladığı ziyaretçi sayısını geçtiğini görmekteyiz. Sadece İran değil, Irak, Ermenistan gibi komşu ülkelerden de ziyaretçi yoğunluğu gözlemleniyor." dedi.

Uslu, Van'ın sahip olduğu kültürel ve doğal zenginlikleri sayesinde gelecek yıllarda turizmde daha da parlayacağını şimdiden söylemenin mümkün olduğunu vurguladı.

Otellerin tamamen dolduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Sadece konaklama sektörü değil taşıma, acente, yeme içme ve alışveriş sektörlerinde de bu dönemde yüzlerin güldüğünü görüyoruz. Biz Vanlılara düşen bu doluluk oranını sürekli hale getirmek, ziyaretçilerin olumsuz durumlar yaşamadan ilimizden ayrılmalarını sağlamaktır. Unutmamak gerekir ki turizmin sürekliliği, ziyaretçilerin memnuniyeti ölçüsünde gerçekleşir. Kültür ve Turizm Bakanımızın 2023 yılı hedeflerinde gösterdiği büyük pastadan payımızı alabilmemiz için şimdiden çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak için farklı destinasyon noktaları oluşturmak düşüncesiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz öncülüğünde ve paydaşlarla beraber çalışmalar yürütmekteyiz."

- "Kentteki oteller 3 aydır yüzde 100 dolu"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva ise kentte yoğun bir turizm hareketliğinin yaşandığını söyledi.

Yılbaşından 20 Eylül'e kadar 320 bin civarında İranlı turistin Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente giriş yaptığını ifade eden Takva, "Kentte büyük bir memnuniyet olduğunu gözlemliyoruz. Bu hareketlilik özellikle yeme içme sektörü, konaklama ve tekstil sektörünü doğrudan etkiliyor. Bunun yanında bütün sektörler de dolaylı olarak bundan etkileniyor. Kapının 24 saat esasına dayalı çalışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Takva, şunları kaydetti:

"Gelen turistler sadece Van'da konaklamıyor, Van'ın maksimum yatak kapasitesi 15 bin civarında. Kente gelen 320 bin insanın şehrimizi bir geçiş bölgesi gibi kullanarak turizm bölgelerine gittiğini biliyoruz. Kentimiz bu anlamda tamamen turizme hizmet eden bir şehir oldu. Farsça kurslarının açılması için çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce iki kurs açmıştık. Bu insanların harcama tutarlarına baktığımız zaman sadece bu dönem 1,5 milyar lira civarında bir katma değer oluştu. Yaklaşık üç aydır konaklama sektöründe yüzde 100 doluluk oranı var. Kasımın sonunda kadar doluluk devam edecek. Kuzey Irak, Azerbaycan ve Ermenistan'dan da son dönemlerde turist akışı söz konusu. Bu ülkelerde de turistleri çekecek faaliyetler yürütüyoruz."

- "İran'da tatil için herkesin gitmek istediği yer Van"

İranlı turist Ariyel Baragın, "Her yıl tatil için Türkiye'ye geliyoruz. Buranın misafirperverliğini çok beğeniyoruz. Van'da gezilecek çok yer var. Van Kalesi, Akdamar Adası gibi çok güzel yerler var. İranlılar çok güzel karşılanıyor. İran'da tatil için herkesin gitmek istediği yer Van'dır. Alışveriş için Türkiye'nin bütün trendleri Van'da da bulunuyor. Türkiye'yi ve Van'ı çok beğeniyoruz." dedi.

Ailesiyle tatil yapmak için Van'ı tercih ettiğini dile getiren Benimas Vahidi, "İlk kez Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptık. Son günlerde çok kalabalık. İran'dan gelen insan sayısı çok. Burası da çok güzel bir şehir. Komşu ülkeleriz. Tebriz ve Urmiye şehirlerimizde çok Türk var. Kendimizi size yakın bildiğimiz için Türkiye'yi tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da devrilen iş makinesinin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Van'da devrilen iş makinesinin sürücüsü öldü
Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi
YEREL HABERLER Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar ...
Van Edremit'te 4. Bisiklet Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Van Edremit'te 4. Bisiklet Festivali düzenlendi
Akdamar Adası'nda 'tavşan' zararı
YEREL HABERLER Akdamar Adası'nda 'tavşan' zararı
Van'da 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi
Van'da menfezden 9 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Van'da menfezden 9 kilo esrar çıktı
Tendürek Dağı'ndaki sığınak ve barınaklardan PKK cephanesi çıktı
YEREL HABERLER Tendürek Dağı'ndaki sığınak ve barınaklardan PKK ...
Van'da terör operasyonunda 75 bin 640 fişek ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonunda 75 bin 640 fişek ele ...
İzmirli şehidin ismi Van'daki kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER İzmirli şehidin ismi Van'daki kütüphanede yaşatılacak
Van'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
'Taşınır kültür varlığı' ilanı tespit edildi, sikke görünümlü objelerle yakalandı
YEREL HABERLER 'Taşınır kültür varlığı' ilanı tespit edildi, sikke ...
Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu
YEREL HABERLER Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el ...
Tuşba Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek ...
Van'da 67 okulda öğretmenler odaları yenileniyor
YEREL HABERLER Van'da 67 okulda öğretmenler odaları yenileniyor
Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
Özalp'ta okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Özalp'ta okul kantinleri denetlendi
Menfezde saklanan 21 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Menfezde saklanan 21 kaçak göçmen yakalandı
Van'da, arazide 364 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, arazide 364 kilo esrar ele geçirildi
Çaldıran'da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Çaldıran'da İlköğretim Haftası kutlandı
Erciş Organize Sanayi Bölgesinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Erciş Organize Sanayi Bölgesinin açılışı yapıldı
Tuşba'da kadınlara yönelik seminer
YEREL HABERLER Tuşba'da kadınlara yönelik seminer
Van'da devlet desteğiyle kurulan tesisten 20 şehre mantar satılıyor
YEREL HABERLER Van'da devlet desteğiyle kurulan tesisten 20 şehre ...
Van'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan vurulmuş olarak bulundu
YEREL HABERLER Van'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili ...
Van'da imara açılan mahallelerde alt yapı çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Van'da imara açılan mahallelerde alt yapı çalışması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.