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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

AA

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, geçen hafta gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı, suçta kullanılan araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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