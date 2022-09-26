Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 50 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 19-25 Temmuz tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 34 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 18 yıl hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında işlem yapıldı, 10'u tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan bir kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 8 tabanca, 69 fişek ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.

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