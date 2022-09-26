Van Büyükşehir Belediyesi yeni gençlik merkezleri inşa ediyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında 4 gençlik merkezi kuracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla mahallelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan merkezler, gençlerin sanatla buluşmalarını sağlayacak.

Proje kapsamında İpekyolu ilçesine 2, Edremit ve Tuşba ilçelerine de birer gençlik merkezi inşa edilecek.

Edremit'in Süphan Mahallesi ve İpekyolu'nun Selimbey Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren belediye, Kevenli Mahallesi TOKİ Yerleşkesi ve Beyüzümü Mahallesi'nde ise kısa sürede merkezlerin inşaatına başlayacak.



750 metrekarelik alana inşa edilecek gençlik merkezleri bünyesinde müzik, görsel sanatlar ve meslek edindirme kursları ile sosyal aktivitelerin yapılacağı alanlar olacak.

Mahallerin ihtiyaçları göz önüne alınarak modern bir şekilde tasarlanan merkezler, gençlerin uğrak noktaları haline gelecek.



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