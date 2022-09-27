Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrasında cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 2011 yılındaki deprem sonrasında cezaevinden firar eden hükümlünün İran'dan Van'a geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D, ekiplerin takibi sonucu Başkale ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.