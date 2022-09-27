Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el konuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el konuldu

AA

Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el konuldu

VAN (AA) - Van'da bir alışveriş sitesinde satışa sunulan tarihi objelere el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin siber suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışına ilişkin ilanı tespit eden ekipler, şüpheli Y.E'nin yaşadığı evde arama yaptı.

Aramada, sikke görünümlü metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 metal obje ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı, ele geçirilen objelere ve tabancaya el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vanlı sporcuların milli takım sevinci
YEREL HABERLER Vanlı sporcuların milli takım sevinci
Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl ...
İnternetten tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER İnternetten tarihi eser olduğu değerlendirilen ...
'Yüksek teminatlı Uluslararası Geçiş Belgesi uygulaması, araç sahiplerini sıkıntıya sokuyor'
YEREL HABERLER 'Yüksek teminatlı Uluslararası Geçiş Belgesi ...
Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı ...
Gürpınar'da düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Gürpınar'da düzenlenen mahalleler arası futbol ...
Van Büyükşehir Belediyesi yeni gençlik merkezleri inşa ediyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi yeni gençlik merkezleri ...
İpekyolu ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İpekyolu ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı su altından görüntülendi
YEREL HABERLER Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı ...
Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı
Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele ...
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli ...
Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 ...
Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyor
YEREL HABERLER Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için ...
Van'da turizm hareketliliği yaşanıyor
YEREL HABERLER Van'da turizm hareketliliği yaşanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.