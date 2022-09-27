İpekyolu ilçesinde halk ekmek satışları yeniden başladı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 gün önce durdurulan halk etmek satışlarının yeniden başlatıldığı bildirildi.



İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yüklenici firmanın yapılan sözleşmeye aykırı olarak 2.80 liradan satması gereken ekmeği 3 liradan satmak istemesi nedeniyle 10 gün önce halk ekmek satışının durdurulduğu anımsatıldı.



Merkez 3 belediyenin ortak tutumu sonucu geri adım atan yüklenici firmanın, yapılan görüşmeler sonucu ekmeği 2.80 liradan satmayı kabul ettiğine yer verilen açıklamada, bazı üretici firmaların yapmaya çalıştığı provakasyona karşı gerekli tedbirlerin alındığı ve yasal işlemlere başlandığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Halkımızın, ekmeği en ucuz fiyattan alması için olması gereken hususlardan asla taviz vermeyeceğiz. Biz 20 kuruş dahi olsa hemşerilerimizin yararına olan durumlarda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda Tuşba ve Edremit belediyelerimiz de bizimle birlikte ortak bir irade sergiledi. En temel ihtiyaçların başında gelen ekmek satışları ile ilgili hassasiyetimizi bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Bu konuda taviz vermemiz düşünülemez." ifadelerini kullandı.



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