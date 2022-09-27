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Van YYÜ'de yeni acil servis binasının temeli atıldı

AA

Van YYÜ'de yeni acil servis binasının temeli atıldı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinin yeni acil servis binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

YYÜ yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ozan Balcı, Dursun Odabaş Tıp Merkezinin çevredeki illere hizmet veren önemli bir hastane olduğunu söyledi.

Uyumlu bir iş birliğiyle Van'ı geleceğe hazırladıklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Hem gündelik problemleri çözmeye hem de şehrimizi gelecek kuşaklara hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye her alanda ilerlerken biz de ilimizde buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal politikalara, kültür turizmden ulaşıma, iletişimden enerji sektörüne, çevreden tarımsal altyapıya, yaşama dair her alanda Van'ı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hemşerilerimizin huzur, esenlik ve refahını sağlamak için milletvekillerimiz, üniversitemiz, iş dünyamız, esnafımız ve basınımızla birlikte canla başla çalışıyoruz. Çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Temelini attığımız yeni binanın hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde sağlık alanında çok önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı.

Van'ın tüm ilçelerinde kamu hastanelerinin bulunduğunu kaydeden Arvas, "Kent genelinde 15 kamu hastanesi var. Bölge illerine hitap eden üniversite hastanemiz burada sağlık üssü durumunda. Temelini attığımız acil servis binasının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da üniversitede birçok başarılı çalışmanın yapıldığını ifade etti.

Gülaçar, "Üniversitemizde bugüne kadar birçok yapının temelini attık. Bugün de yeni acil servisi binasının temelini atıyoruz. Şehrimiz ve bölgemiz adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de Dursun Odabaş Tıp Merkezinin bölgede yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veren bir hastane olduğunu bildirdi.

Hastanelerinde günlük yaklaşık 4 bin 500 hastanın muayenesinin yapıldığını belirten Şevli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastanemiz, yoğun bakım ünitesi ve servisler dahil toplamda 400 yatak olarak tasarlanmış olmasına rağmen artan talepleri karşılamak üzere 662 yatak kapasitesine çıkarılmıştır. Sağlık Bakanlığımızın hastaneler için belirlediği standartlar dikkate alındığında mevcut yatak sayısıyla 105 bin metrekarelik bir alanda hizmet vermesi gerekirken, tüm bu hizmetleri 55 bin metrekarelik bir alanda gayretle sunmaya çalışıyoruz. Çeşitli güçlüklere rağmen özverili öğretim üyeleri ve diğer sağlık çalışanlarıyla bölgemize hizmet veriyoruz. Tıbbi alt yapısıyla ve hizmet kalitesiyle birinci önceliği, halkımızın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmak olan merkezimiz, hızla yenilenen sağlık sektöründeki teknolojiyi takip etmekte ve bu doğrultuda yenileme çalışmalarını devam ettirmektedir."

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın dua etmesinin ardından temele ilk harcın dökülmesiyle sona eren törene, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, rektör yardımcıları, akademisyenler ve hastane personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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