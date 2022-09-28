Van'da kırsaldaki mahallelerin yolu asfaltlanıyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesine bağlı Mollahüseyin ve Tutmaç mahalle yollarını alt yapı çalışmalarının ardından asfaltladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüz ölçümü bakımından ülkenin en büyük ilçesi olan Gürpınar'daki yol ağının daha konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



İlçede sezon başından bu yana hummalı şekilde çalışan Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, 13 kilometrelik Mollahüseyin ve Tutmaç mahalle yollarını asfaltladı.

Daha önce stabilize olan yolda toprak işleri, sanat yapıları ve PMT serimi yapan ekipler, ardından bitümlü sıcak asfaltla kapladı.



Çalışmaları tamamlanan yollarda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgi çalışması da yapılacak.



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