Van YYÜ'de oryantasyon etkinliği düzenlendi

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VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), kente yeni gelen öğrencilerin üniversite hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Alle Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerine yeni katılan yaklaşık 6 bin öğrencinin bilgi sahibi olmaları amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Öğrencilerin bu özel anın sevincini ve heyecanını paylaştıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Hayatınız boyunca hep güzel başlangıçlarınızın olmasını temenni ediyorum. Uzun ve yorucu bir sınav sürecini atlatarak Van Yüzüncü Üniversitesi'ne girme başarısını gösterdiğiniz için sizleri, ailelerinizi yürekten kutluyorum. 1982 yılında kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 40 yıllık köklü bir kurum. Bu yıl kırkıncı kuruluş yıl dönümümüz. Ocak ayından itibaren yıl bir çok etkinlik düzenledik ve yıl sonuna kadar etkinliklerimiz devam edecek. Yaklaşık 27 bin öğrencimiz, 140 bini aşan mezunumuz, 2 bine yakın akademik toplamda 5 bine yakın çalışanımız ile Van Yüzüncü Üniversitesi kocaman bir aile olmuştur. Üniversite yönetimi olarak, öğrencilerimizi üniversite tercihlerinin ilk aşamasından mezun olduktan sonra istihdam edilmelerine kadar desteklemeyi akademik ve sosyal anlamda sizlerin yanında olmayı, kendimize görev addediyoruz."

Program, Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğrencilerinin konser ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

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