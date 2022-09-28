Kaymakam Sakarya Kur'an kurslarını ziyaret etti

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VAN (AA) - Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Kur'an kurslarını ziyaret etti, öğrencilere kitap seti hediye etti.

İlçe Müftüsü Abdullah Uzel ile 4-6 yaş Kur'an kurslarına gelen Sakarya, öğrencilerle görüştü.



Sakarya, çocukların her konuda donanımlı olarak yetişmeleri gerektiğini söyledi.

Çocukların kişiliklerinin oluşmaya başladığı dönemde Kur'an-ı Kerim'le tanıştırmanın, milli, manevi ve kültürel değerleri paylaşmanın çok önemli olduğunu belirten Sakarya, "Sağlam temelle yetişen çocuklar gelecekte çok daha iyi yerlere gelmektedirler." dedi.

Uzel ise Adnan Menderes ve Bahçelievler mahallelerinde kursların bulunduğunu, bu kurslarda 40 öğrenciye hem okul öncesi hem de değerler eğitiminin verildiğini söyledi.

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