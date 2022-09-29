Çatak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şükriye Ersari'nin Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlkokulu'nda devam eden törene Kaymakam Sercan Sakarya, eşi Duygu Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Müftüsü Abdullah Uzel, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ersari'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program, öğrencilerin şiir okuması ve dans gösterileriyle son buldu.

Sakarya, daha sonra öğrencileri makamında kabul etti.



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