Çatak'ta "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı.



İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında ilçede program düzenlendi.



Çatak Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidi kırmızıya boyandı.

Kaymakam Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, sürücülere uyarılarda bulundu, broşür dağıttı.

Polisler ise etkinliğe katılan öğrencilere bayrak hediye etti.

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