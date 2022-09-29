"Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" 12. kez kapılarını açtı

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VAN (AA) - "Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı", Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törenle 12. kez kapılarını açtı.

Birçok ilin yanı sıra İran ve Irak'tan fuara katılan 250 firmanın temsilcileri, açtıkları renkli stantlarda ürünlerini sergiledi.

Açılış törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, turizm fuarına katılım sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Van'ın turizm ve kültür merkezi olduğunu ifade eden Balcı, şunları söyledi:

"Sahil yolu çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma turizme katkı sağlayacak, çevre illerden, hatta yurt dışından, İran ve Irak'tan misafirler buraları görecekler. Çok büyük bir projeyi de hayata geçireceğiz. Van Kalesi'nin yanındaki Eski Van Şehri'ni ayağa kaldıracağız. Tarihi kimliğine uygun şekilde restorasyonunu yaparak Van'ımıza kazandıracağız."

Kenti bir turizm, ticaret, kültür, eğitim ve sağlık merkezi olarak gördüğünü aktaran Balcı, "Van'a sahip çıkmamız üretime katkı sağlamamız lazım. Turizm ve kültür, esasında bir sonuç. Biz bir yandan kentin eğitimine, ekonomisine, sporuna, sağlığına, kültürüne, kırsal altyapısına, tarıma, çevreye yaptığımız çalışmalarla geleceğimize katkı sağlıyoruz. Bizim en asli görevimiz Van'ın gündelik sorunlarını çözmek ve gelecek nesillere hazırlamak. Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde 18-20 bin arasında kişiyi istihdam edeceğimizi öngörüyorum. Van'ın kalkındırılmasıyla uğraşan ekibin içindeyiz, yani Van'ın hizmetkarıyız." diye konuştu.

Daha sonra 2 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, stantları dolaştı ve katılımcılarla sohbet etti.

Törene, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van TSO Başkanı Necdet Takva, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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