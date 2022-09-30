Van'da kanser hastaları için ihtiyaç dolabı oluşturuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da 1000 Gönüllüden 1'i Sen Ol Derneği Başkanı Çiğdem Kuzucu ve dernek üyeleri, kanser hastaları için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kıyafet ve temizlik ürünlerinin bulunduğu ihtiyaç dolabı oluşturdu.

Merkezi Ankara'da olan ve kanser hastaları için Van'a gelen Kuzucu, beraberindekilerle merkezde tedavi gören kanser hastalarını ziyaret etti, kıyafet ve temizlik ürünü hediye etti.

Kuzucu, hematoloji ve onkoloji hastalarının 10 yıldır yanında olduklarını söyledi.

Dernek olarak sadece giyim değil, medikal malzeme, kök hücre konusunda da kampanyalar yürüttüklerini ifade eden Kuzucu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bir çok şehrinde kütüphane açtık. Oğlumu 19 yaşında lösemiden kaybettim. Kaybettiğimiz çocuklarımızın isimlerini kütüphanelere veriyoruz. Türkiye'nin her yerinde kütüphanelerimiz var. İnsanlar kitapları bize ulaştırıyorlar. Biz de onları depomuzda biriktiriyoruz sonra Milli Eğitim Müdürlükleriyle protokol imzalıyoruz. Kütüphanesi olmayan okullara yolluyoruz. Onkoloji ve hematoloji hastalarını çok iyi biliyoruz. Hastalar enfeksiyon kapmamak için dışarı çıkmıyor. Hastaların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için dolaplarımızı bıraktık. Tırnak makası, anne eteği, hırka, iç çamaşırı, pijama takımı, terlik ve şampuan gibi bavula koyulabilecek her şeyi dolaplara yerleştirdik. Vanlıların da derneğimize destek vermelerini bekliyoruz."

Derneğin Van Şube Başkanı Filiz Taşdemir de 2014 yılında 24 yaşında kanser hastalığından dolayı oğlunu kaybettiğini belirterek, her zaman hastaların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.



Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Esen ise "Özel hastalarımız için ihtiyaç dolabı kuruldu. Dernek, hayırseverlerin desteğiyle yardımlarda bulunuyor. Herkes elinden gelen yardımı yapabilir. Tüm gönüllülere teşekkür ederim. Hastalarımız bizim için kıymetli "dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.