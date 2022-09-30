Gürpınar'da okul servisi sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirildi

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde 98 okul servis aracı sürücüsüne okul servis taşımacılığı konusunda bilgi verildi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri" konulu genelge kapsamında çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, öğrenci taşımacılığı yapan 98 okul servisi şoförüne, servis araçlarında uyulması gereken kurallar, "dur" lambalarının ve emniyet kemeri kullanılması, öğrencilerin servislere binme ve inme kuralları, araçlarda bulundurulması gereken donanımlar, kapıların otomatik olarak açılıp kapanması, camların sabit olması, yangın söndürme cihazlarının hazır ve bakımlı olması, ilk yardım çantalarının hazır bulundurulması, lastiklerin taşımaya uygun halde bulundurulması konularında eğitim verildi.

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