"Van'da İyilik Araçları Vanlı öğrencilerin gönüllerine dokundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Van'da İyilik Araçları Vanlı öğrencilerin gönüllerine dokundu

AA

"Van'da İyilik Araçları Vanlı öğrencilerin gönüllerine dokundu

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesindeki Güzelkonak Yatılı Bölge Okulu'nda, Skoda'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

"İyilik aracı mutluluğa aracı" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında "iyilik aracı" ile Gevaş ilçesine gelen ekip, Güzelkonak Yatılı Bölge Okulu bahçesine kurdukları platformda öğrencilerin sahnede şarkı söylemesini, gösteri yapmasını sağladı.

Öğrencilerin yüzünü boyayan, oyunlar oynayan ve ikramda bulunan görevliler, düzenledikleri etkinlikle onlara güzel bir gün yaşattı.

Skoda Pazarlama Müdürü Burcu Bozkurt Şafaklıoğlu, koronavirüs salgını döneminde oluşturdukları "iyilik araçları"nın bir çok iyiliğe vesile olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında Gevaş'ta 600'e yakın çocuğu ağırladıklarını belirten Şafaklıoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında biz onları, onlar da bizi misafir ediyor. Amacımız iyiliği, mutluluğa dönüştürmek ve çocuklarımıza keyifli, unutamayacakları anlar yaşatmak. Değişik animasyonlar gerçekleştirdik. Film gösterisi sunuyoruz. Toplamda 4 farklı noktada binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Animasyon ve yüz boyama ekibimiz var. Bunların dışında gittiğimiz noktalarda balonla süsleme yapıyoruz. Çocukları kurduğumuz sahneye alıyoruz ve onların da etkinliğimize aktif katılmasını, bizimle birlikte rol almasını sağlıyoruz."

Etkinlik, "Ayla" filminin izlenmesiyle ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Van Gölü havzasındaki kuraklık ile ekosistemleri de kaybediyoruz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Van Gölü havzasındaki ...
GÜNCELLEME - Van merkezli 4 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Van merkezli 4 ildeki tefecilik ...
Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı (2)
Gürpınar'da okul servisi sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Gürpınar'da okul servisi sürücüleri trafik kuralları ...
Van merkezli 4 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Van merkezli 4 ildeki tefecilik operasyonunda ...
Van'da vurulmuş halde bulunan çizgili sırtlanın görüldüğü bölge fotokapanla izlenecek
YEREL HABERLER Van'da vurulmuş halde bulunan çizgili sırtlanın ...
Van'da kanser hastaları için ihtiyaç dolabı oluşturuldu
YEREL HABERLER Van'da kanser hastaları için ihtiyaç dolabı ...
Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi
YEREL HABERLER Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru ...
Van Gölü'nden 550 bin metreküp balçık çıkarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nden 550 bin metreküp balçık çıkarıldı
Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı
Van'da bilim insanlarını heyecanlandıran kazı
YEREL HABERLER Van'da bilim insanlarını heyecanlandıran kazı
Van'da iş arayan engelliler ile işverenler buluştu
YEREL HABERLER Van'da iş arayan engelliler ile işverenler buluştu
Liman kalıntıları ortaya çıktı, defineciler bölgeyi köstebek yuvasına çevirdi
YEREL HABERLER Liman kalıntıları ortaya çıktı, defineciler bölgeyi ...
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda ...
"Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" 12. kez kapılarını açtı
YEREL HABERLER "Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat ...
Van'da suç içerikli paylaşım yapılan 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi
YEREL HABERLER Van'da suç içerikli paylaşım yapılan 3 bin 478 ...
Çatak'ta "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Çatak'ta "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı ...
Çatak'ta İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Çatak'ta İlköğretim Haftası kutlandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı timlerinin Van Gölü'nün derinliklerindeki tatbikatı görüntülendi
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik Komutanlığı timlerinin Van Gölü'nün ...
Kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim gören Nakşin, protez istiyor
YEREL HABERLER Kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim gören ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.