Belediye ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaşlıları ziyaret etti

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, Edremit Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezindeki yaşlılarla bir araya geldi.

Halk Sağlığı ekipleri, yaşlıların diş ve ağız bakım muayenesini yaptı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yaşlılara hediyeler verdi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren huzurevi sakinleri ekiplere teşekkür etti.



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