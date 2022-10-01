Van Ticaret Borsası Başkanı Süer 93 oyla yeniden başkan seçildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, bugün yapılan seçimler sonucu yeniden başkanlığa seçildi.



Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, borsa üyeleri, kurumun binasında gerçekleştirilen seçimde sandık başına gitti.



Mevcut başkan Nayif Süer ile Enver Memduhoğlu'nun aday olduğu seçimlerde 93 oy alan Süer, yeniden başkanlığa seçildi.



Diğer aday Memduhoğlu ise 46 oy aldı.

Süer, seçime ilgi gösteren tüm üyelere teşekkür ederek, bundan sonra da kentin gelişmesine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.