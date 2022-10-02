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Van'da Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi yapıldı

AA

Van'da Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi yapıldı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi düzenlendi.

YYÜ'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, kongre, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, iklim, doğa ve çevreyle ilgili konuların dünyadaki ülkelerin neredeyse tamamının birlikte hareket edebildiği nadir konulardan olduğunu söyledi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinden söz eden Şevli, "İklim değişikliğinin olası etkilerine karşı Türkiye'nin fiziki konumuna bakıldığında, risk grubu ülkeler arasında yer alıyor. İklimle ilgili değişimlerin, yaşadığımız bölgedeki etkilerine baktığımızda, Van bölgesinde 2100'lü yıllarda sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı ve yağış miktarının genel olarak aynı kalacağı tahmin ediliyor. Bu durum da buharlaşmanın artması ve Van Gölü gibi kapalı havzalardaki suların azalması anlamına geliyor." dedi.

"Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında alınan önlemlerin önemine dikkati çeken Şevli, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin bölgemizde hayvancılık, tarım ve turizm faaliyetleri üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği belirlenmiştir. Bu nedenle, su kullanımı ve su tasarrufu konularında doğru stratejilerin geliştirilmesi ve gelecekte suyun daha verimli kullanılması konularında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da yasa çalışmaları devam ediyor. Yine Sayın Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi için üniversitemiz, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması gibi konularda pilot üniversite olarak seçilebilecek en güçlü aday üniversitelerdendir. Bu kapsamda sunulacak bildirilerin ve paylaşılacak bilgilerin, gelecekte daha yaşanılası bir dünya için verimli olmasını diliyor, kongremizin gelecek yıllarda daha geniş katılımlarla devam etmesini temenni ediyorum."

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu da iklim değişikliğinin bütün bir ekosistemi ve başta insanoğlunu olmak üzere, dünyada yaşayan her canlının geleceğini tehdit eden en somut ve en ciddi sorun olduğunu dile getirdi.

İklim değişikliğinin yarattığı tehlikenin boyutunun çok büyük olduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, şöyle devam etti:

"50 yılı aşkın bir süredir, dünyamız neredeyse sürekli ısınıyor. Bugün, sıcaklık ortalamalarında bir derecelik sıcaklık artışı, yakın gelecekte 2-3 derecedeki artışla ifade edilecek. Dünyanın birçok yerinde hava ve iklim olaylarında artış görülmeye başlanacak, hiç tanıklık etmediğimiz sıcak günler artarken soğukların azaldığına şahitlik edeceğiz. Aşırı yağış değerleri kaydedilirken sel baskınları hiç de uzak ihtimal olmayacak. Dolayısıyla bütün bu sonuçlar ekonomik ve sosyal hayatı derinden etkileyecektir."

Ulusal ve uluslararası bilim dünyasından akademisyenlerin 68 bildiriyle katkı sundukları kongreye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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