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Van'da "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması" düzenlendi

AA

Van'da "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması" düzenlendi

VAN (AA) - Van'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması" düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin bölgenin, barışın, birliğin ve beraberliğin partisi olduğunu söyledi.

Van'a ve gençlerine güvendiklerini belirten Kandemir, Türkiye'nin en genç, en dinamik, heyecanı en yüksek illerinden birinin Van olduğunu belirtti.

Seçimlerde ilk defa oy kullanacaklara seslenen Kandemir, şöyle konuştu:

"İlk oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye vermeye hazır mısınız? Aramıza fitne tohumları ekmeye, barışı bozmaya, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat 2023'te Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye sahip çıkmaya hazır mısınız? İşte Van. Sizleri tebrik ediyorum. Programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, gayret gösteren arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki Van, Recep Tayyip Erdoğan'a yine sahip çıkacak. 'Acaba AK Parti bölgede ne yapacak? Van'da ne olacak' diyenler şahit olsunlar, görsünler ki gençlik burada. AK Parti gençlerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Türklerin partisi. Van yaktığı bu işaret fişeği ile tüm Türkiye'ye örnek olacak."

Festival havasındaki etkinliğin birliğin, beraberliğin, gönlünde barış olanların, aklında, zihninde kardeşlik olanların nişanesi olacağını vurgulayan Kandemir, "2023'te AK Parti sandıktan birinci parti olarak çıkacak, Cumhurbaşkanımız da Türkiye yüzyılının lideri olacak." dedi.

- "Doğru bir iş yaptığımı bugün net bir şekilde görebiliyorum"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti"ye programının üçüncüsünü Van'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Van'da 2023'te terörün değil, güzel bir enerjinin, güzel gençliğin haykırışının yükseleceğini kaydeden İnan, "Bunu kalıcı olarak hissedeceğiz. Van'da bugün gençler bir ses veriyor. 'Vanlı gençlerin partisi, Kürtlerin partisi AK Parti, Kürtlerin başkanı Recep Tayyip Erdoğan' diyor. Bunu bir Kürt kardeşiniz olarak söylüyorum. Yıllar önce ilk defa oy kullanacağımda çok heyecanlıydım. Hem memleketimiz hem de milletimiz için ilk oyumu AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. 11 sene sonra ne kadar doğru bir iş yaptığımı bugün net bir şekilde görebiliyorum." diye konuştu.

Gençlerle el ele vererek, sosyal hayata yeni bir heyecan getirdiklerini anlatan İnan, şehirlerde ve yaylalarda büyük bir huzurun hakim olduğunu vurguladı.

- "Terör bitti"

Çocukların artık okula gittiğini, derslerine çalıştığını, mühendis, doktor, yazılımcı olduklarını ifade eden İnan, şunları söyledi:

"Peki bu uzun sürede biz ne kaybettik? Can kaybettik. Kırk yıl boyunca huzur kaybettik, şehitler verdik. İnsanlarımız, gençlerimiz o mağaralarda heder olup gittiler. Sonuç ne oldu? Terör bitti. Haliyle bitecekti. Şimdi o zihniyetin ağzında büyük laflar var. Onlara Vanlı gençlerle birlikte şunu sormak lazım. Buraya hangi hizmeti getirdiniz? Buraya huzur mu getirdiniz? Gençlerin hayatına katkıda mı bulundunuz? Eğitim mi, gelecek mi, iş mi önerdiniz? Önerdikleri sadece mağaralarda terörist yetiştirmek oldu. İşte gördünüz. Yıllarca belediye başkanlığı yaptılar. Şu ortamı Vanlı gençlere reva gördüler mi? Hepiniz bu şehirde yaşadınız. Van'ı, Diyarbakır'ı, Hakkari'yi Şanlıurfa'yı Ağrı'yı hizmetle buluşturdular mı? Şehrin gençlerine, eğitimler için yeni fırsatlar sundular mı? Hayır. Dün Hakkari'deydim, bambaşka bir coşku vardı. Ağrı'da kardeşlik ortamı var. Hakkari'den Van'a gece üç buçukta geldim. Büyük bir güven ve huzurla geldim. Geçmişte bu var mıydı? Yoktu. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Hakkari'ye havalimanı yapacağımız zaman tam 98 kez saldırdılar. 'Yapamazsınız' dediler çünkü bu bölgeye havalimanı, yol ve köprüyü reva görmediler. Şimdi birileri 'niye yol, havalimanı yaptınız?' diyor. Buranın gençleri için ve istihdamı için yaptık."

- "Vanlı gençler Recep Tayyip Erdoğan'la geleceğe yürüyecek"

"Bu zamana kadar şunu söyledik. Bir siyasi parti, terör yardakçısı, terörün uzantısı dedik. O parti HDP'ydi?" diyen İnan, şunları kaydetti:

"Bugün artık Türkiye'de terörün uzantısı ikinci parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisidir. Mersin'de şehit olan Sedat Gezer'i rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Onu şehit eden hain teröristler hangi partinin raporunda çıktı? Cumhuriyet Halk Partisinin raporunda çıktı. Bugün terör örgütü referansıyla konuşuyorlar. Türkiye'de artık iki parti terörün uzantısıdır. Biri HDP diğeri ise CHP'nin ta kendisidir. Bu nedenle biz burada 2023 Türkiye'sine net bir cevap veriyoruz. Diyoruz ki Van'da gençler daha fazla teknolojiyle, daha fazla sosyal aktiviteyle, daha fazla kariyer merkezleriyle buluşacak. Vanlı gençler Recep Tayyip Erdoğan'la geleceğe, 2053 ve 2071'e yürüyecek. Van'a en samimi duygularımızla geldik. Sizlere şunu sormak istiyorum. Van'dan öyle bir ses verin ki İzmir'de yankılansın. 2023'te gençlerin başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapmaya var mıyız? Gençlerin partisi AK Parti'yi yeniden iktidar yapmaya var mıyız? İlk oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'a"

Konuşmaların ardından DJ Emre Kınay sahne aldı, gençler halay çekti.

Programa, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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