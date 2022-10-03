Van'da geçen hafta 30 kilo 395 gram uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 kilo 395 gram uyuşturucu ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 kilo 861 gram sentetik uyuşturucu, 9 kilo 900 gram skunk, 8 kilo 165 gram esrar, 2 kilo 469 gram afyon sakızı ve 5 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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