Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen iki operasyonda, 2 av tüfeği, tabanca, 27 av tüfeği fişeği, 7 tapu, senet, 1050 gümrük kaçağı sigara ve 378 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.