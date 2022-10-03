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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

AA

Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 20 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 36 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı, 12'si tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 4 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, fişek, balta, bıçak ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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