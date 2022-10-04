Van'da "Eğitimde Sağlık Hareketi Başlıyor Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı

VAN (AA) - Van'da Valiliğin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Milli Eğitim ve Sağlık müdürlüklerinin işbirliğinde yürütülecek "Eğitimde Sağlık Hareketi Başlıyor Projesi"nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, çok önemli ve örnek bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Anaokulundan başlanarak 6. sınıfa kadar tüm öğrencilerin sağlık taramasından geçirileceğini belirten Balcı, "Aslında sağlık taramasını herkes yapıyor. Projeyi farklı kılan sonuç elde etmektir. Ağız, diş, görme, ortopedik, işitme, obezite, çölyak, akdeniz anemisi ve romatizmalı hastalıklarla ilgili taramalar yapılacak. Un, tuz ve şekerin dengeli kullanımı konusunda eğitimler verilecek. Sağlık sorunu olan çocuklar belirlenecek ve tedavileri takip edilecek." diye konuştu.

Projede diş hekimlerinin, doktorların ve sağlık çalışanlarının yer aldığını anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Hastanelerimizde anında müdahale edebilecek teknik imkanlarımız var. Çocuğumuza nasıl davranıyorsak bize emanet edilen çocuklara da aynı şekilde davranacağız. Örneğin dişle ilgili bir sorun tespit edildiyse, öğrenciye randevu alınıp ailesine bildirilecek, takibi yapılıp, tedavisi yapılacak. Asıl amaç çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Böylece ülkemizin geleceğine katkı sağlamış olacağız. Küçük dokunuşlarla çocuklarımızın yaşamını değiştirebiliriz. Eğitim demek, sağlık demektir. Memleketini, milletini seven herkes bu projeyi sahiplenmeli. Hep birlikte çalışarak başarıya ulaşacağız. Projemizi öyle bir uygulayalım ki Türkiye'ye örnek olsun."

Programa, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri, sağlık personelleri ve öğretmenler katıldı.

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