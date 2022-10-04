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VAN (AA) - Çatak Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilerin maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesini sağlayacak ek protokol imzalandı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ile Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz tarafından imzalanan ek protokol, belediyenin tüm işçilerini kapsayacak.

Şeylan, enflasyon ve ekonomik problemlerden ötürü, mesai arkadaşlarının yaşam koşullarını korumayı amaçladıklarını belirterek, "Mevcut imkanlar dahilinde sözleşmeye ek protokol düzenlenerek iyileştirme yapıldı. Ek protokol çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Akdeniz de ek protokolün belediye çalışanlarına hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Başkanımız Şeylan her zaman alın teri döken, emek veren işçi kardeşlerimizin yanında oldu. Kendisine canı gönülden teşekkür ederim." diye konuştu.

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