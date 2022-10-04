Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

AA

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

VAN (AA) - Van Valiliği ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) yürütülen proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerde, TÜBİTAK'ın öğrenciler için hazırladığı 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı.

Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentteki tüm kütüphaneleri zenginleştirdiklerini söyledi.

Van'da çocukları TÜBİTAK kitaplarıyla buluşturduklarını anlatan Balcı, "Yıl sonunda büyük bir ödül töreni yapacağız. Kitap okuma kültürüne katkı sağlamamız lazım. Onun için kitap okuma komisyonlarını çok önemsiyorum. Öğretmenlerimizin çalışmalarını değerli buluyorum. Dünyayı nitelikli kültür yönetir. Her alanda, bilimde, kültürde, sanatta nitelikli kültür sahibi olmanın yolu nitelikli bilgi sahibi olmaktan geçiyor. Nitelikli bilginin asli kaynağı kitaptır." dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük yazarları, çizerleri, düşünürleriyle çocukları bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Kitap okuyup da başarısız olan birini görmedim. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş olan insanlar çok başarılı. Kitap bir yaşam tarzı olmalı. Kitap okumak bir boş zaman işi değildir. Yeme gibi, su içmek gibi insanın kendisine vakit ayırması gereken, özel gayret göstermesi gereken bir andır. Şurada 235 bin kitap var. 235 bin mutluluk verici, gülücük ve sevinç demek. Bunları birleştirdiğiniz zaman kocaman bir dünya demek. İnsanları birbirinden farklı kılan çalışmaktır. Çalışan insanlar hep öne geçer."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da öğrencileri kitapla buluşturan bu projenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Vanlı çocukları gökyüzü gözlem şenliği aracılığıyla bilim ve teknolojiyle buluşturduklarını hatırlatan Mandal, "Bugüne ve geleceğe baktığımız zaman birçok sorunla, güçlükle karşı karşıyayız. Bu sorunların en büyük özelliği bilim ve teknolojiyle çözülecek olmasıdır. Bilim ve teknolojiyle çözülmesinin ana ekseninde sadece altyapı değil insan vardır. İnsan kaynağının, beşeri sermayenin olmadığı bir ortamda bu sorunları ancak birilerinin çözmesini bekleriz. Bu beşeri kaynağın hem bilgi hem de beceri donanımlı olması gerekiyor. İşte bilgi donanımı kısmını bu kitaplarımızla gençler ve çocuklarımıza ulaştırmak yönünde çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kitaplar kaymakam ve milli eğitim müdürleri aracılığıyla ilçelere dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatak Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
YEREL HABERLER Çatak Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek ...
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 161 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 161 şüpheli ...
Van'da "Eğitimde Sağlık Hareketi Başlıyor Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van'da "Eğitimde Sağlık Hareketi Başlıyor Projesi" ...
Merada kurtlar sürüye saldırdı; 28 koyun öldü
YEREL HABERLER Merada kurtlar sürüye saldırdı; 28 koyun öldü
Büyükşehir Belediyesi otobüs yıkama ünitesini hizmete aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi otobüs yıkama ünitesini hizmete ...
Edremit Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı
Van'da "Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Van'da "Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi ...
Van'da üniversite öğrencileri için gezi düzenledi
YEREL HABERLER Van'da üniversite öğrencileri için gezi düzenledi
Van'da sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtıldı
YEREL HABERLER Van'da sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtıldı
Van'da 6 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 6 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da cadde ve refüjler ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Van'da cadde ve refüjler ağaçlandırılıyor
Van'da toprağa gömülü 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da toprağa gömülü 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da bu yıl 800 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı
YEREL HABERLER Van'da bu yıl 800 yaban hayvanı tedavi edilerek ...
Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı
Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Van'da geçen hafta 30 kilo 395 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da geçen hafta 30 kilo 395 gram uyuşturucu ele ...
Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli ...
Van'da kaçak 1050 paket sigara ile 378 cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da kaçak 1050 paket sigara ile 378 cep telefonu ...
Van'daki terör operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'daki terör operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Van'da "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması" düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye ...
Van Gölü'nde oluşan adacıklarda bisiklet sürerek su seviyesinin düşmesine dikkat çektiler
YEREL HABERLER Van Gölü'nde oluşan adacıklarda bisiklet sürerek su ...
Van'da Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER Van'da Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.