Van'da "Uluslararası İleri Malzeme ve Sürdürülebilir Enerji Kongresi" yapıldı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde "Uluslararası İleri Malzeme ve Sürdürülebilir Enerji Kongresi" düzenlendi.

Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlenen kongrede konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, çok anlamlı ve bilimsel bir kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kongrenin mevcut iş birliklerini güçlendirdiğini ve yeni ortaklıkları hızlandırmak için fırsatlar sunduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz 19 fakültesi, 5 enstitüsü, 4 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, Türk Müziği ve Devlet Konservatuvarı, 49 uygulama ve araştırma merkeziyle Van Gölü kıyısında yer alan, Türkiye'nin en iyi kampüsüne ve konumuna sahip bir üniversitedir. Mühendislik, malzeme bilimi, kimya ve moleküler biyoloji ile genetik alanlarındaki son gelişmeleri tartışmak ve paylaşmak için dünyanın her yerinden bilim insanlarını ve araştırmacıları ortak bir platformda bir araya getirmeyi amaçladık. Kongre, araştırmacılara meslektaşlarıyla tanışma, araştırma, fikir alışverişinde bulunma fırsatı sunuyor."

Van YYÜ Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yüksel Akınay ise kongreye ulusal ve uluslararası birçok başvurunun yapıldığını bildirerek,"Yaklaşık 100 bildirinin çevrimiçi ve yüz yüze olarak sunumu gerçekleşti. Zengin, faydalı ve etkili müzakerelerle tamamlandı." dedi.

Kongreye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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