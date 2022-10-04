Çatak'ta 34 çiftçiye tohum desteği verildi

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesince finanse edilen "Van Buğday Ambarı Oluyor" projesi kapsamında çiftçilere tohum desteği verildi.

Çatak'ta müracaatta bulunan 34 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 24 ton 450 kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım programında konuşan Kaymakam Sercan Sakarya, bölgenin toprağının çok bereketli olduğunu belirterek, "Bu toprakları verimli kullanmamız için çiftçilerimize büyük iş düşüyor. Üretimin devamlılığı için yüzde 75 hibe destekli 24 ton 450 kilogram buğday tohumunu merkez ve taşra mahallelerimizde çiftçilerimize teslim ettik. Bu tohumlardan iyi bir verim almanızı ve bereketli olmasını diliyorum. Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise muhtarların ve çiftçilerin talepleri doğrultusunda birçok mahallede yeni sulama kanalları ve arazi yolları açtıklarını söyledi.

Mevcut sulama kanallarını ve yolları da onardıklarını bildiren Şeylan, "Çiftçilerimiz atıl durumdaki arazilerini eksinler diye üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizde yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulundu. Çiftçilerimize teslim edilen buğday tohumlarının hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Programa, Çatak Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.

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