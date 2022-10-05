Edremit Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti

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VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesi, vatandaşa ücretiz internet hizmeti vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı'nda uygulanan ücretsiz internet, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Meydanın belirli yerlerine yerleştirilen Wi-Fi cihazları sayesinde isteyen herkes ücretsiz olarak internetten faydalanabilecek.

Belediye Başkanı İsmail Say, teknoloji çağının temel yapısı olan internetin hayatın bir parçası olduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlara ücretsiz ve güvenilir internet hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirten Say, şunları kaydetti:

"İlkini kent meydanımızda hayata geçirdik. İhtiyaç doğrultusunda farklı noktalarda da bu tür çalışmalarımız devam edecek. İnternete bağlanmak için cep telefonu numaralarıyla giriş yapılması yeterli olacaktır. Vatandaşlarımız 'Edremit Wifi' kablosuz internet ağına bağlanarak kullanmaya başlayacaklardır. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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