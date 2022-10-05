Van Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine 2 milyon lira destek

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Haftası kapsamında 108 amatör spor kulübüne 2 milyon lira yardımda bulundu.

Van İpekyolu Gençlik Stadı'nda düzenlenen törene katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, amatör spor kulüpleriyle daha yakından ilgileneceklerini, kulüplerin gelişimi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hafta dolayısıyla sporcularla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Balcı, "Buradaki çocukları spor yaptıkları için sporla uğraştıkları için canı gönülden kutluyorum. Yine sizlere destek veren, yüreklendiren ailelerinizi, antrenörlerinizi ve kulüp yöneticilerini de tebrik ediyorum. Her zaman spora destek veren sporcunun yanında olan bir vali olduğumu bilmenizi istiyorum. Spor kulüplerine destek için büyük bir malzeme alımı da yapacağız. Okul kulüplerine malzeme desteğinde bulunacağız. Yapmış olduğumuz projeyle de yüzme havuzu, kapalı spor salonu olmayan ilçemiz, voleybol, basketbol sahası olmayan okul bahçemiz kalmayacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Balcı spor kulüplerine yapılan yardımın temsili çekini Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ramazan Kıvanç'a verdi.







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