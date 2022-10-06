Çaldıran'da öğrencilere kitap dağıtıldı

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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde "Kitap Van Projesi" kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı.

Van Valisi Ozan Balcı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında ilçeye gönderilen kitaplar, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez'in katılımıyla öğrencilere hediye edildi.

Türker, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini söyledi.

Bir kitabın kendilerine çok şey katacağını ifade eden Türker, şunları kaydetti:

"Kitap okumak demek, yeni bilgiler öğrenmek, eski öğrenilen bilgileri pekiştirmek, topluma faydalı bireyler olmak demektir. Her zaman ve her yerde kitap okumaya önem göstermeliyiz. Kitap okumak ufkunuzu genişletir, sınav başarınızı, okuduğunuzu anlama kapasitenizi artırır. Sınavlarda başarılı olan birçok öğrenci, başarısını çok kitap okumaya borçludur. Okumayı alışkanlık haline getirelim."

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