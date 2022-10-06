"Spor Van Projesi"yle Van'da spor seferberliği başlatılıyor

VAN (AA) - Van Valiliği tarafından hayata geçirilip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yürütülecek "Spor Van Projesi"nin açılışı törenle yapıldı.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları ve sporcuların gösterileriyle devam eden programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Her öğrencinin bir spor dalıyla ya uğraşması ya da iyi bir izleyicisi olması gerektiğini belirten Balcı, "Sporu, sporcuyu seven, sportif faaliyetleri önemseyen biri olarak projeyi destekliyorum. Devletimizin ve milletimizin tüm imkanları başta olmak üzere valiliğimiz, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kaymakamlıklar, ilçe belediyelerinin kabiliyet ve potansiyelini çocuklarımız için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Projenin başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum. Projeyi, Gençlik ve Spor Bakanı'mız ile Milli Eğitim Bakanı'mız da destekliyor. Sizleri asla yalnız bırakmayacağım. Spora ilişkin tüm güzel işlerde yanınızda olacağız. Malzeme tedarikini yapacağız." diye konuştu.

Kentteki tüm okullara voleybol ve basketbol sahaları da yapacaklarını aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Merkeze 6, ilçelere 8 olmak üzere toplam 14 butik yüzme havuzu, çocukların daha iyi spor yapmaları için 17 kapalı spor salonu yapıyoruz. Atletizm pistini yapacağız. Hem sporu destekleyeceğiz hem de malzeme desteği vereceğiz. Spor altyapısının gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bunu sporu ve sporcuyu severek, beden eğitimi öğretmenlerimize, antrenörlerimize güvenerek yapacağız. Projeyi beş yıl devam ettirdiğimizde ilimizin çocuklarının bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yapılacak tüm yarışmalarda madalya alacaklarına inanıyorum. Göğsümüzü kabartacak, başarıdan başarıya koşacaklar. Bu konuda öğrencilerimize güveniyorum. Yeter ki projeye sahip çıkalım."

Balcı, daha sonra futbol, basketbol, tenis, yüzme, güreş, boks, okçuluk, bisiklet gibi spor branşlarının tanıtıldığı stantları gezip, öğrencilerle sohbet etti.

Programda il protokolü ile çok sayıda yetkili hazır bulundu.





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