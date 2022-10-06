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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi

AA

Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 9 kilo 870 gram skunk ele geçirilen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alının şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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