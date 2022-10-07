Van Valisi Balcı'dan Mevlit Kandili mesajı

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VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, rahmet ve güzel ahlak timsali, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlit Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mevlid-i Nebi'nin beşeriyetin, en kutlu doğumuna şahitlik ettiği mübarek bir gün olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin yolu güzellikler yolu, hak, hakikat, adalet, sadakat, ahlak yoludur. Onun yolu, merhamet, şefkat, hoşgörü, birlik, beraberlik yoludur. Bu yol ki, kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet, şefkat ve rahmet toplumuna dönüştürmüştür. Mevlit Kandili'nin Peygamber Efendimizi hakkıyla anmamıza, insanlığa vermek istediği kutsal mesajları doğru bir şekilde anlamamıza ve idrak etmemize vesile olmasını temenni ediyorum."

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