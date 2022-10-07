Muradiye'de açık havada sinema etkinliği yapıldı

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VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde açık havada düzenlenen etkinlikte çocuklar, film izledi.

Muradiye Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Alkasnak Mahallesi'nde okulun bahçesine kurulan açık havada sinemasında çocuklar, velileri ve protokol üyeleriyle "Neşeli Günler" filmini izledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, yaptığı konuşmada, sonbahar kültür ve sanat etkinliklerine başladıklarını söyledi.

Etkinliğin ilgi gördüğünü belirten Aydoğan, "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya, kültürel ve sosyal etkinlikleri devam ettirmeye gayret edeceğiz. Bugün de bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Açık hava sinemalarını devam ettireceğiz. Herkesi bu coşkuya ortak olmaya devam edeceğiz. Etkinlikler şenlik havasında geçiyor. Çocuklarımız ve ailelerimiz mutlu oluyor." dedi.

Öğrenci Pınar Hanavcı da "İlk kez açık havada sinema izledim. Çok eğlendik. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Etkinlikte çocuklara çikolata ve pamuk şekeri ikram edildi.

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