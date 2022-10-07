Van'da İklim Değişikli Çalıştayı düzenlendi

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VAN (AA) - Van'da "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, iklim değişikliğinin enerji, tarım, nüfus yoğunluğu, kontrolsüz göç, su ve ekosisteme etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla çalıştay yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, her geçen gün etkileri daha fazla hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda yerel ölçekte yapılması gereken çalışmaları masaya yatırdıklarını söyledi.

Çalıştayın kent için önemli olduğunu ifade eden Ali Özvan, "Enerji, tarım, nüfus yoğunluğu, kontrolsüz göç, su ve atık yönetimi gibi konularında paydaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunmak için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı düzenledik. Çevreci projelerimizle bu konuda duyarlı olduğumuzu ortaya koyduk. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda da üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Çalıştayın kentimize faydalı olmasını diliyorum." dedi.

Tek oturumda oluşan ve yaklaşık 4 saat süren çalıştayda, yerel ölçekte iklim değişikliğinin etkileri, Van Gölü'nün geleceği, tarım, hayvancılık, enerji arzı, sürdürülebilir dirençli kentlerin oluşması ve yenilenebilir enerji potansiyeli gibi konularda sunumlar yapıldı.

Çalıştaya, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Sınağ, çevre mühendisleri ve kurum amirleri katıldı.

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