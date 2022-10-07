Van'da çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde 23 bin 951 kişiye yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, farklı suçlardan aranan 54 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.