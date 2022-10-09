Van'da doğaseverlerden bisiklet turu etkinliği

Karısını ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da Vadi Doğa Spor Kulübü tarafından Çatak ilçesinde bisiklet turu ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.



İlçe merkezinde 27 doğaseverin katılımıyla başlayan etkinlik, Konalga Mahallesi ve bağlı mezralarının gezilmesiyle sona erdi.



Taş evler ve doğal güzellikler arasında bisiklet süren doğaseverler, etkinlik sayesinde bölgenin güzelliklerini görme imkanı buldu.



Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, kalabalık gruplarla her hafta sonu Van'ın görülmeye değer güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Bu kapsamda Çatak ilçesine geldiklerini aktaran Demez, "Bugün sıra dışı bir bisiklet etkinliği yaptık. İlçe merkezinde kahvaltı yapıldıktan sonra Zivel köprüsüne kadar pedal çevirdik. Bu bölgenin eşsiz doğal güzelliği var. Turizme kazandırılması gerekiyor. Doğaseverleri asırlık taş evler ve doğal güzelliklerle buluşturduk." diye konuştu.

Katılımcılardan Cahide Pişkin de "Bugün Çatak ilçesine bisiklet turu düzenlendi, biz de eşlik ettik. Yaklaşık 15 kilometre bisiklet sürdük. Rota çok güzeldi. Köydeki asırlık taş evler doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Gelip gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.