Özalp'ta tandırda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir evin tandırında çıkan yangın hasara neden oldu.

Tepedam Mahallesi'nde Volkan İlgin'e ait evin tandırında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangında tandırın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

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