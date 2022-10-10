Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 9 tabanca, av tüfeği, 50 av tüfeği fişeği, 54 elektronik sigara, 400 paket kaçak sigara ve 40 sigara likidi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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