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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir evin bahçesine yapılan sığınakta 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelinin ev ve eklentilerindeki aramada, bahçede hazırlanan sığınakta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler hakkında da gerekli işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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