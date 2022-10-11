Özalp'ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şahintepe Mahallesi Elmalık Sokak'ta bir kedinin elektrik direğinde mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi bulunduğu yerden aldı.

Kurtarılan kedi, tekrar sokağa bırakıldı.





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