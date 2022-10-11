Anjiyoyu reddedip hastane kapısında kriz geçiren hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anjiyoyu reddedip hastane kapısında kriz geçiren hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü

AA

Anjiyoyu reddedip hastane kapısında kriz geçiren hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü

VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Van'da göğsündeki ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doktorların anjiyo yapılması teklifini kabul etmeyen ve hastaneden ayrıldığı sırada kalp krizi geçiren hasta, kalp masajı ve elektroşok müdahalesiyle hayata döndürüldü.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Abdulmenaf Öner, göğsündeki ağrı nedeniyle yakınları tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan kontrollerin ardından kardiyoloji bölümüne yönlendirilen hastanın, elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi (EKO) sonuçlarında kalp krizi şüphesinin olduğu tespit edilerek anjiyo yapılması önerildi.

Anjiyo olmayı kabul etmeyen Öner ve yakınları, "tedavi reddi"nde bulundu. Öner, hastaneden ayrıldıkları sırada kalp krizi geçirdi.

Doktorların kalp masajı ve elektroşokla müdahalesi sonucu hayata döndürülen Öner'in tıkalı damarına stent takıldı.

- "Doktorların uyarılarını dikkate alalım"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Gürkan İmre, AA muhabirine, hastanın kalp krizi şüphesiyle kendilerine yönlendirildiğini söyledi.

Yaptıkları kontroller sonucu hastaya anjiyo önerdiklerini anlatan İmre, şunları kaydetti:

"Hastamızın EKG'si normal olmakla beraber EKO'sunda kalp krizi belirtileri vardı. Hasta ve yakını anjiyodan çekindikleri için 'Şu an anjiyo olmayalım, 2 gün sonra geldiğimizde olalım.' demişlerdi. Bende riskleri anlattım, anjiyo olmazlarsa hastaneden çıktıkları gibi ritim bozukluğuna girip kalbinin durabileceğini belirttim. Hasta kendi rızasıyla hastaneden çıkarken kapıda kalbi durdu ve 3 dakikalık kalp masaj ve elektroşoktan sonra hastanın ritmi, nabzı normale döndü. Sonra anjiyoya aldık. Kalbin sol tarafını besleyen ve yüzde 100 tıkalı olan damarına stent taktık. Hastamızın durumu çok iyi."

Vatandaşlara uyarılarda bulunan İmre, "Tüm hastalara ve vatandaşlarımıza uyarım şudur; doktorlarınız anjiyo olmayı öneriyorsa muhakkak bunu dikkate alalım. Bu hastamız çok şanslıydı. Hastaneden çıktığı gibi kalbi durdu ve hemen içeri aldık. Bu hastamız minibüste ya da eve giderken de kalbi durabilirdi. Bu durumda geri dönmesi imkansız çünkü elektroşok vermemiz lazım. Bu da sadece hastanede mevcut. Diğer hastalar bu kadar şanslı olmayabilir. Kardiyoloji uzmanı hastaya durumunun kritikliğini belirtiyorsa muhakkak doktorumuzu dinleyelim." ifadelerini kullandı.

- "Türk hekimlerine güveniyorum"

Hasta Abdulmenaf Öner de göğsündeki ağrı nedeniyle gittiği hastanede anjiyo olması gerektiğinin söylendiğini anlattı.

Doktor Gürkan İmre'nin durumu hakkında kendisini bilgilendirdiğini, damarının tıkalı olduğunu söylediğini belirten Öner, şöyle konuştu:

"Üstüne basa basa söylemesine rağmen bizi ikna edemedi. Hoca ekibiyle bizi anjiyoya almayı bekliyordu, biz kabul etmeyince acil servise yönlendirdi. 'Size bir kan sulandırıcı iğne yapılsın.' dedi. Biz de imza attık çıktık. Kırmızı alanın olduğu yerde düştüm. Sonrasında bana anlattılar, hemen müdahale kalp masajı yapılmış. O arada da Gürkan hocaya haber verilmiş. Hoca koşarak kırmızı alana gelmiş. Buradan beni hemen ameliyata götürüp anjiyo yapmışlar. Aslında doktorlara güvensizlik değil, bir de özel hastanede gösteririz diye düşündük. Acil anjiyo denilince oğlum amcalarına danışıp bu kararı vermek istemiş. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim, yaşadığım duygular anlatılamaz. Buradan herkese sesleniyorum; lütfen doktorların dediklerini dinleyin. Allah başınıza getirmesin ama olursa üçüncü bir şahsa fırsat vermeyin kendiniz karar verin. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin.' demesi boşuna değilmiş. Türk hekimlerine güveniyorum."

- "Hocalarımız bizimle çok ilgilendi"

Hastanın oğlu Kadir Öner ise hastanede doktorların anjiyo teklifini ikilemde kaldıkları için ilk etapta kabul etmediklerini söyledi.

Yaşadıkları durumdan olayı büyük üzüntü duyduklarını anlatan Öner, şunları aktardı:

"Hocalarımız bizimle çok ilgilendi. Gürkan hoca bizi uyardı. '3 dakika daha vaktiniz yok.' demişti. Kalple ilgili problem olduğunu, her an kriz geçirebileceğini söyledi. Biz tedavi reddi verdik. Hastaneden ayrıldığımız sırada babam yere düştü, darbe aldı. Doktorlar müdahale etti ve anjiyo yapıldı. Şu an durumu iyi. Doktorlar bize bir şey önerdiğinde ikinci kişiyle görüşüp fikir almamıza gerek yok. Ben dinleseydim babam bu şekilde olmayacaktı. Doktorlar eminim ki en iyi bilendir. Gürkan hocaya teşekkür ediyorum. Bizi çok uyardı, keşke onu dinleseydik, tedavi reddi vermeseydik. Ben farklı bir durumdan dolayı babamı götürmüş olsaydım şimdi kaybetmiş de olabilirdim. Herkese tavsiyem, doktorların önerilerini dikkate alsınlar."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dalış eğitimiyle Van Gölü'nün "mavi dünyasını" keşfediyorlar
YEREL HABERLER Dalış eğitimiyle Van Gölü'nün "mavi dünyasını" ...
Özalp'ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Özalp'ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi ...
Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 25 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da evin bodrumunda 25 kaçak göçmen yakalandı; 3 ...
Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya ...
Neslim Güngen, Van şubesinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Neslim Güngen, Van şubesinin açılışını yaptı
Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Özalp'ta tandırda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
YEREL HABERLER Özalp'ta tandırda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ...
Van'da 15 kilo 254 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 15 kilo 254 gram eroin ele geçirildi
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 ...
Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Para kasaları ile araç lastiklerinden sokak hayvanlarına yuva 
YEREL HABERLER Para kasaları ile araç lastiklerinden sokak ...
Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 ...
Van'da doğaseverlerden bisiklet turu etkinliği
YEREL HABERLER Van'da doğaseverlerden bisiklet turu etkinliği
Van'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" tamamlandı
YEREL HABERLER Van'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" ...
Araçta 85 sikke ve 22 tarihi eser ile yakalandılar
YEREL HABERLER Araçta 85 sikke ve 22 tarihi eser ile yakalandılar
Kadınlar, Van Gölü için 430 kilometre yürüdü
YEREL HABERLER Kadınlar, Van Gölü için 430 kilometre yürüdü
Çatak'ta 29 yıl önce terör nedeniyle boşaltılan kırsal mahallelere bisiklet turu
YEREL HABERLER Çatak'ta 29 yıl önce terör nedeniyle boşaltılan ...
Bakan Soylu, Ankara'daki aşiret düğününe katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Ankara'daki aşiret düğününe katıldı
Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele ...
Van'da arazide 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da arazide 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.