Vali Ozan Balcı, Başkale'de ziyaretlerde bulundu

Bir arada keşfedildi! Antik ve yakın çağa ait...

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Valisi ve Büykşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Başkale ilçesinde 2 yıl önce Başkale'nin İran sınırında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem ile geçen yıl selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.



İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ile Başkale'ye giden Balcı'yı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik ve Özpınar Mahallesi sakinleri karşıladı.

Depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet eden Balcı, yeni yapılan konutları ve konteynerleri inceledi, görevlilerden bilgi aldı.



Balcı, depremden hemen sonra devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ve ilk etapta konteynerlerin kurulduğunu belirterek, "Şimdide çok güzel konutlar yapıldı. Bunları en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." dedi.

Aynı depremden etkilenen Güvendik Mahallesi'ne de giderek muhtar ve mahallelilerin taleplerini dinleyen Balcı, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve hiçbir zaman sıkıntıda bırakmayacaklarını aktardı.



Ziyaret sırasında koyunlarını otlatan çobanla sohbet eden Balcı, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler hakkında bilgi verdi.



Balcı daha sonra geçen yıl selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'ne giderek, evleri selden zarar gören vatandaşlarla görüştü, en kısa zamanda konutlarının yapılacağını bildirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.