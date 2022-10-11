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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da "Tekstil Zirvesi" düzenlendi

AA

Van'da "Tekstil Zirvesi" düzenlendi

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde Valilik, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve Fast Company Dergisi tarafından düzenlenen "Tekstil Zirvesi", sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Uygulama Oteli konferans salonundaki zirvede, kentteki işsizliği azaltmak için çalıştıklarını söyledi.

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin beşinci büyük kenti olan Van'da, 5 yılda 50 bin genci istihdam etmeyi hedeflediklerini belirten Balcı, şehirde istihdam konusunda büyük bir potansiyel olduğunu ifade etti.

Van'da, teşvikler, ayrıcalıklar, kolaylıklar bakımından iş dünyası için uygun bir ortamın olduğunu dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

"En önemlisi çalışmak isteyen genç bir nüfusu var. Ayrıca Van'ın misafirperverliği çok önemli. Dışardan gelen insanlara karşı kucaklayıcı bir tavrının olması ilgiyi artırıyor. Sağlanan teşvik, ayrıcalık ve kolaylıklar Van'ı iş dünyası için cazip hale getiriyor. İnsanlarımız iş bulsun, istihdam, ihracat artsın diye, iş adamlarımızın hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak için bürokratik engel çıkarmıyoruz. Bilakis onları hızlı bir şekilde aşmak için canla başla çalışıyoruz. Bu da en önemli işlerden birisi."

TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da Türkiye ekonomisi için hazır giyim sektörünün çok önemli olduğunu söyledi.

Tüm illerde hazır giyim sektöründe aktif olarak faaliyet yürüttüklerini belirten Kaya, "Toplamda 720 bini aşkın kişiyi istihdam ediyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 65'ini kadınlar oluşturuyor. Yıllık 3,5 milyon ton üretim kapasitesine sahibiz. Aynı zamanda hazır giyim sektörü olarak bu alanda küresel bir oyuncuyuz. Dünyanın altıncı, Avrupa'nın üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Denim (bir tür kumaş) ihracatında birinci, çorap ihracatında ikinci sıradayız." dedi.

Yeni dönemde iş birliklerinin çok önemli hale geleceğini, bu anlamda uzun vadeli stratejik ortaklıklar geliştirdiklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Dönüşüm süreciyle ilgili tespitlerimizi, firmalarımız için yol haritası niteliğindeki önerilerimizi iki hafta önce kamuoyuyla paylaştık. Türkiye'nin fiyat öncelikli alıcıların ve ürünlerin tedarik merkezi olmaktan uzaklaşarak kaliteli, öncelikli alıcıların tercihi haline gelmesi gerekiyor. Bu nedenle üretimde daha fazla katma değere odaklanmak durumundayız. Buraya kadar partner entegre sistemiyle geldik. Artık Uzak Doğu'da olduğu gibi full entegre sistemine geçmemiz gerekiyor. Full entegre sisteme geçiş yeni yatırımı, büyümeyi ve şirketlerin birleşmelerini zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç şirket evliliklerinin hızlandığı bir dönem olacak. Uzun vadeli hedeflerimiz için kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Teknolojimizi yenilememiz, yeşil üretime uyumlu yeni fabrikalar inşa etmemiz lazım. Hatta yeşil organize sanayi bölgeleri kurmamız, kreş başta olmak üzere çalışanlar için gerekli diğer sosyal hizmetleri organize sanayi bölgelerinde bulundurmamız gerekiyor. Mevcutları bu anlayışla dönüştürmek zorundayız. Her fırsatta dile getirdiğimiz İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'yu üretim üssü yapmalıyız."

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da "Sektörün önemli ihtiyacı olan kalifiye eleman konusunda adeta bir seferberlik başlatıldı. İlgili tüm kurumlarla sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi için birtakım projeleri ve eğitim modüllerini hayata geçirdik. Van'a yatırım yapmak isteyen tekstil sektörü başta olmak üzere tüm yatırımcılara Sayın Vali'mizin liderliğinde ilgili tüm kurum kuruluşlarla adeta teyakkuza geçtik. Yatırımcıların özellikle istihdam sağlayabilmeleri için ve ilimizi hak ettiği noktaya taşıyabilmeleri için bütün kurum, kuruluşlar koordinasyon içinde hizmet ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin katılımıyla panel düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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