Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

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VAN (AA) - Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden ve "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Ayrıca "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 2 hükümlü tutuklandı.

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