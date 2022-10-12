Büyükşehir Belediyesi 9 bin anneye bebek bakım seti hediye etti

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında 9 bin anneye bebek bakım seti hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca sürdürülen proje kapsamında yeni doğan servisindeki anneleri ziyaret eden görevliler, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek taleplerini dinliyor.



Görevliler, annelere, içinde bebek bezi, şampuan, sabun, ateş ölçer, zıbın takımı, battaniye, ıslak mendil ve anne elbisesinin yer aldığı çantaları teslim ediyor.



Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın tebrik mesajının yer aldığı hediye çantaları, bu güne kadar 9 bin anneye ulaştırıldı.



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