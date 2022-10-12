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Van'da Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışı yapıldı

AA

Van'da Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışı yapıldı

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki RHG EnerTürk Enerji tarafından devreye alınan güneş izleme sistemli Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışı yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü kıyısındaki Arısu Mahallesi'nde 784 bin metrekare alana kurulan 55,6 megavat kapasiteli santralin açılışında, Van'ın güneş enerjisi üretiminde her geçen gün daha da ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük şirketlerden birinin Van'da yatırım yaptığını belirten Balcı, memleketin refahı, huzuru, insanların hayatlarının kolaylaştırılması için çaba gösterdiklerini aktardı.

Yüksek uyum ve iş birliği içinde Van'ın kalkınması için çalıştıklarını vurgulayan Balcı, "İnşallah ülkemizin 2023, 2053 hedeflerinin gerçekleştirilmesine de bu yatırımlar katkı sağlayacak. Böyle güzel bir yatırımın ve buna benzer güzel yatırımların açılışında burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu coşkuyu kıymetli dostlarımızla, memleketini, milletini seven insanlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çiçek, Erciyes Anadolu Holding'in ülkenin ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Erciyes Anadolu Holding bizim için sadece yatırım yapan, istihdam oluşturan, ihracat yapan bir şirket değil, gerçekten bizim için o kadar önemli ki, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oradalar. Nerede bir sosyal sorumluluk projesi varsa, aklımıza bu şirket geliyor. Erciyes Anadolu Holding'in Kayseri için önemi büyük. Kayseri'de herkes bu şirketi kendi bayrağı olarak görür. Ben bundan dolayı yeni yönetime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kat kat büyüttüler. Kayseri'nin, Türkiye'nin her yerinde izleri var. Milletimiz için büyük bir değer. Erciyes Anadolu Holding'in kapısının önünden Mersin'e limana giden ihracat tırlarını gördüğümde gururlanıyorum. Her geçen gün de ihracatı büyüyor."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da dünyanın enerji konusunda büyük sıkıntılar yaşadığı dönemde Türkiye'de enerjiye yapılan yatırımların önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizin geldiği nokta ve konumu çok stratejik. Böyle bir ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan marifetiyle yönetilmesi hepimiz için sevindiricidir diye düşünüyorum. Türkiye'nin, birbirimizin kıymetini bilmeliyiz. O açıdan yerel yönetim olarak hizmetleri yaparken kurum ve kuruluşlarımıza da sahip çıkmayı çok çok önemsiyoruz." diye konuştu.

RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Murat Aksu da santralde 138 bin panelin kullanıldığını ve tesisin tam kapasiteyle enerji üretimine başladığını ifade etti.

Büyük bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Aksu, şöyle devam etti:

"Santraldeki her bir ünite yaklaşık 80 metre uzunluğunda. Her bir panel bağımsız olarak doğuşundan batışına kadar güneşi izliyor. Yani izleme sistemiyle donatılmış durumda. Bu izleme sisteminin çalışabilmesi için sahada kurulu 1769 motorumuz var. Sahada 11 bin metreküpün üzerinde beton kullanıldı. Yaklaşık 300 çalışan farklı zamanlarda proje süresince görev aldı. Şu an itibarıyla 37 çalışan kalıcı olarak bu tesiste görev yapmakta. Gerçekten etkileyici gerçekten gurur duyulacak bir santrali ülkemize kazandırmış olduk."

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin de dünyanın birçok ülkesinde açtıkları fabrikalarla global bir marka haline geldiklerini aktardı.

Ertekin, "Dünyanın her tarafında varız. 14 bin çalışanımız var. Bu işler elbette sadece para gücüyle olmuyor. İş birlikleriyle ve birlikte hareketle oluyor. Bu tesisin tamamlanması sırasında Van'daki yerel yönetimlerden çok büyük destek gördük. Böyle bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları tesisi gezdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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