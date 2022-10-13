Büyükşehir Belediyesinden engellilere medikal malzeme desteği

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki engellilere medikal malzeme desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, belediyeye başvuran 12 engelliye medikal malzeme desteği verdi.



Ayakta durma sehpası, diz altı protezi, ayak bileği ortezi (AFO), tekerlekli sandalye için omuzdan destekli silikon, diz, ayak bileği, ayak ortezi istirahat moldu (KAFO), oksijen konsantratörü ve oksijen tüpü gibi birçok ürünü engellilere teslim eden belediye, yanık elbisesi için de nakdi yardım yaptı.

Engelliler ile aileleri desteklerinden dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

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